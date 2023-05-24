Политолог Корнилов объяснил противоречивость позиции Киева по транзиту газа «русофобской идеологией»

Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооруженный конфликт. Об этом пишет The Washington Post. При этом, отмечает издание, Киев призывает союзников отказаться от углеводородов из РФ.
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать причину столь противоречивого поведения украинского руководства.
«Если вы помните, вплоть до начала специальной военной операции Владимир Зеленский официально, на всех площадках, требовал от Европы отказаться от поставок российского газа и нефти, — заметил политолог. — При этом он поднимал просто огромный шум по поводу строительства «Северного потока», чтобы ни в коем случае не прекращался транзит наших энергоресурсов через территорию Украины!»
Эксперт вспомнил, что Киев даже судился с Москвой за сохранение объемов данного транзита.
«При этом вопрос о том, куда же транзитировать весь этот газ, если Европа от него откажется, даже не поднимался! — заявил собеседник ФАН. — То есть, РФ куда-то, непонятно куда, должна направлять свои энергоресурсы через украинскую территорию!»
Корнилов считает, что Киев будет продолжать вести свои дела в том же противоречивом духе до тех пор, пока там у власти сохраняется нынешний режим и существует государственная идеология «русофобия».
«При этом мы видим, как Украина заявляет о том, что деньги от транзита ей нужны, — сказал политолог. — И буквально в то же самое время, по данным The Washington Post, Зеленский заявляет о том, что он готов взорвать газопровод «Дружба», чтобы отрезать от наших энергоресурсов Венгрию! Так что да, все это в нем как-то уживается: Зеленский считает, что все должны Украине, но при этом никто не должен сотрудничать с Россией».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина пользуется поддержкой Запада на пути в Евросоюз.