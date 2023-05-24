Лицей с изучением IT-технологий и инженерии откроют к 1 сентября 2023 году в городе Истре Московской области

Директор Екатерина Сизинцева рассказала, что уже начался набор на дошкольное и школьное обучение, с двух лет и до 11-го класса. Вступительные испытания разрабатываются в соответствии с возрастом: «у кого-то только психолого-педагогические собеседования, а для школьников — тестовые задания по математике, русскому и английскому языкам». С 14 мая в образовательное учреждение уже поступило более двух тысяч заявок.