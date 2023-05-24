Лицей с изучением IT-технологий и инженерии откроют к 1 сентября 2023 году в городе Истре Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об окончании строительства уникального технологического лицея имени В.И. Долгих в Истре раньше запланированного срока. Телеканал «360» сообщает, что открытие состоится уже 1 сентября 2023 года.
Образовательный процесс в новом учебном заведении будет проходить в билингвальной системе – дисциплины будут изучаться на русском и английском языках. Более того, Воробьев подчеркнул, что есть запрос и на китайский язык.
Поступить в лицей смогут одаренные дети со всей России. По словам губернаторам области, в ближайшее время начнут работу современная школа на 960 мест, детский сад на 320 детей, а также различные спортивные площадки и стадион.
Директор Екатерина Сизинцева рассказала, что уже начался набор на дошкольное и школьное обучение, с двух лет и до 11-го класса. Вступительные испытания разрабатываются в соответствии с возрастом: «у кого-то только психолого-педагогические собеседования, а для школьников — тестовые задания по математике, русскому и английскому языкам». С 14 мая в образовательное учреждение уже поступило более двух тысяч заявок.