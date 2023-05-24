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Жителя Подмосковья задержали за попытку поджога здания УФСБ в Видном

Происшествия
Жителя Подмосковья задержали за попытку поджога здания УФСБ в Видном

Мужчину задержали за попытку поджога здания УФСБ. Инцидент произошел в ночь на среду 21 мая в городе Видное в Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в силовых структурах.

Злоумышленник ночь совершил попытку поджога здания местного отделения УФСБ на улице Школьная в Видном. Мужчина бросил в строение бутылку с зажигательной смесью.

Правоохранители оперативно установили личность поджигателя и провели задержание. Было возбуждено уголовное дело. Детали не сообщаются.

Ранее житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения поджег два трактора стоимостью более 23 миллионов рублей. Свою вину он признал, но возместить ущерб не смог. Теперь злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
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