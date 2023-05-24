Жителя Подмосковья задержали за попытку поджога здания УФСБ в Видном

Мужчину задержали за попытку поджога здания УФСБ. Инцидент произошел в ночь на среду 21 мая в городе Видное в Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в силовых структурах.
Злоумышленник ночь совершил попытку поджога здания местного отделения УФСБ на улице Школьная в Видном. Мужчина бросил в строение бутылку с зажигательной смесью.
Правоохранители оперативно установили личность поджигателя и провели задержание. Было возбуждено уголовное дело. Детали не сообщаются.
Ранее житель Омской области в состоянии алкогольного опьянения поджег два трактора стоимостью более 23 миллионов рублей. Свою вину он признал, но возместить ущерб не смог. Теперь злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.