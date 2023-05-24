Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве 22-летняя девушка попала в реанимацию в бессознательном состоянии после бурного секса

Происшествия
В Москве 22-летняя девушка попала в реанимацию в бессознательном состоянии после бурного секса

Молодая жительница Москвы попала в больницу с серьезными травами половых органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 22-летняя москвичка проводила время с неизвестным партнером в понедельник. К вечеру следующего дня девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики увидели избитую пациентку, истекающую кровью.

Девушка потеряла сознание и ее оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, к значительной кровопотере привели повреждения внутренних органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что 50-летний турист в Италии попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона длиной в сутки.
москва реанимация ивл
Военкоры ФАН