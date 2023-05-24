Премьер Армении Пашинян отказал официальному представителю МИД РФ Захаровой в праве комментировать его слова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе в Национальном собрании страны сказал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не имеет права комментировать его слова.
По словам государственного деятеля закавказской республики, в рамках диалога Армении с Россией он контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным. Однако официальный представитель МИД государства не может комментировать его слова – Пашинян позволяет Захаровой «только принимать к сведению» его высказывания. Скорее всего, армянский премьер таким образом отреагировал на комментарий Захаровой о его заявлении про возможный выход страны из ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван стремится сотрудничать с Россией, не нарушая санкции. По его словам, армянская сторона в экономических отношениях не хочет навредить ни себе, ни Москве.