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Жители Нью-Джерси в лесу обнаружили 220 килограммов выброшенных макарон

Общество
Жители Нью-Джерси в лесу обнаружили 220 килограммов выброшенных макарон

Жители Нью-Джерси в местном лесу обнаружили 220 килограммов выброшенных сваренных спагетти, информирует HuffPost.

Сообщается, что огромная куча выброшенных макарон лежит еще с конца прошлого месяца. Но люди узнали про нее недавно только после опубликованных фотографий бывшего кандидата в городской совет Нины Йохновинц.

Власти предполагают, что спагетти могли выбросить сырыми. Однако они от дождя и влажной погоды могли распухнуть. После огласки ситуации дворники меньше чем за час убрали все макароны. Полиция расследует инцидент.

Ранее сообщалось, что аргентинка три дня незаконно удерживала парня у себя дома, чтобы он ей не изменил. Теперь женщине грозит тюремный срок.
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