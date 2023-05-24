Жители Нью-Джерси в лесу обнаружили 220 килограммов выброшенных макарон

Жители Нью-Джерси в местном лесу обнаружили 220 килограммов выброшенных сваренных спагетти, информирует HuffPost.
Сообщается, что огромная куча выброшенных макарон лежит еще с конца прошлого месяца. Но люди узнали про нее недавно только после опубликованных фотографий бывшего кандидата в городской совет Нины Йохновинц.
Власти предполагают, что спагетти могли выбросить сырыми. Однако они от дождя и влажной погоды могли распухнуть. После огласки ситуации дворники меньше чем за час убрали все макароны. Полиция расследует инцидент.
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