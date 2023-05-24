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Председатель Китая Си Цзиньпин сообщил о новых договоренностях Москвы и Пекина по сопряжению ОПОП с ЕАЭС

Политика
Председатель Китая Си Цзиньпин сообщил о новых договоренностях Москвы и Пекина по сопряжению ОПОП с ЕАЭС

Москва и Пекин вышли на новые договоренности о партнерских отношениях по сопряжению по ОПОП с ЕАЭС. Соответствующей информацией поделился председатель Китая Си Цзиньпин.

Об этом глава государства заявил 24 мая, в среду. Так он сказал в своем онлайн-обращении к участникам пленарного заседания Евразийского экономического форума, проходящего в Москве.

«Китайская сторона искренне заинтересована в углублении и конкретизации сотрудничества в этом направлении, готова к объединению усилий», — отметил Си Цзиньпин.

Ранее он заявил, что китайская сторона намерена поддерживать Москву в коренных для обеих государств вопросах.
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