«Родину люблю, Путина слушаюсь»: Пригожин озвучил свое политическое кредо

В рамках интервью создатель ЧВК «Вагнер» рассказал о дальнейших планах «музыкантов» после освобождения Артемовска. Уже скоро бойцы передадут контроль над городом Министерству обороны, после чего отправятся на переподготовку. Однако после отдыха «оркестр» вернется к выполнению боевых задач.