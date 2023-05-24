«Родину люблю, Путина слушаюсь»: Пригожин озвучил свое политическое кредо

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о своем политическом кредо. Соответствующее предложение в рамках интервью ему сделал политолог и журналист Константин Долгов.
Обсуждая основные мировоззренческие установки в контексте спецоперации, Пригожин признался, что с любовью относится к родине. Также он заверил собеседника в своем послушании перед президентом России Владимиром Путиным. Главе МО РФ Сергею Шойгу в политическом кредо основателя «оркестра» отведена менее приятная роль.
«Теперь политическое кредо. Родину люблю, Путина слушаюсь. Шойгу — на мыло, судью на мыло. Воевать будем дальше. Собственно говоря, все. Больше никаких политических кредо», — подытожил Пригожин.
В рамках интервью создатель ЧВК «Вагнер» рассказал о дальнейших планах «музыкантов» после освобождения Артемовска. Уже скоро бойцы передадут контроль над городом Министерству обороны, после чего отправятся на переподготовку. Однако после отдыха «оркестр» вернется к выполнению боевых задач.