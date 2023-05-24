Рэп-исполнитель Баста выступит на суперфинале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

Популярный российский исполнитель в стиле рэп Василий Вакуленко, больше известный поклонникам под сценическим псевдонимом Баста, выступит на суперфинале Кубка России по футболу между ФК «Краснодар» и ЦСКА.
Журналист Иван Карпов в ленте своего Telegram-канала написал, что наставник идущего вокального шоу «Голос» на Первом канале исполнит свои культовые хиты «Сансара» и «Моя игра».
Отметим, что финальный матч «Краснодара» против столичных армейцев состоится на стадионе «Лужники» 11 июня.
В другой финальной игре кубка Гагарина московский хоккейный клуб ЦСКА победил казанский «Ак Барс» в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал заветный трофей.