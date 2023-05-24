Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» будет выполнять самые тяжелые задачи на сложных участках фронта

По словам Пригожина, если через несколько месяцев украинский конфликт завершится, «счастливые» бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся в Африку. «Музыканты» будут пребывать на «вольных хлебах» до тех пор, пока Россия снова не окажется в опасности, подчеркнул он.