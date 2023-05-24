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Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» будет выполнять самые тяжелые задачи на сложных участках фронта

Армия
Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» будет выполнять самые тяжелые задачи на сложных участках фронта

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился планами «оркестра» на ближайшее будущее. Он уверен, что «музыканты» еще пригодятся в зоне спецоперации на Украине для выполнения самых сложных задач.

Редакция Telegram-канала «Военндело» поинтересовалась, куда отправятся бойцы ЧВК «Вагнер» после того, как покинут свои позиции на передовой. Пригожин объяснил, что отряды отойдут в полевые лагеря для подготовки и выполнения других боевых задач.

«Но что-то мне подсказывает, что опасность увеличивается. Поэтому думаю, что мы останемся с вами и будем выполнять самые тяжелые задачи на самых сложных участках фронта», — заявил глава «оркестра» в аудиосообщении, которое было опубликовано его пресс-службой.

По словам Пригожина, если через несколько месяцев украинский конфликт завершится, «счастливые» бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся в Африку. «Музыканты» будут пребывать на «вольных хлебах» до тех пор, пока Россия снова не окажется в опасности, подчеркнул он.
Пригожин ЧВК Вагнер задачи фронт
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