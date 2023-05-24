Гелиобиолог Бреус предупредила, что магнитные бури в марте и апреле оказывают сильнейшее влияние на здоровье

Наиболее сильное влияние на здоровье магнитные бури оказывают в марте и апреле. Соответствующей информацией поделилась гелиобиолог Тамара Бреус.
Согласно материалу интернет-издания «Газета.Ru», мощность магнитной бури зависит от ее местоположения. Жители, проживающие в высоких широтах, ощущают влияние соответствующего явления в разы сильнее.
«Магнитные возмущения имеют сезонный ход: в марте-апреле они достигают своего максимума, а в летнее время и зимой их почти нет», — рассказала Бреус.
Дети могут абсолютно не чувствовать воздействия магнитных бурь, однако начиная с 16 лет тинейджеры становятся такими же чувствительными, как и взрослые, резюмировала эксперт.