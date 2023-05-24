После захода украинской ДРГ в Белгородскую область будут вооружены семь батальонов теробороны на границе

Губернатор региона Вячеслав Гладков вышел в прямой эфир в социальной сети «Вконтакте». Он сообщил о предпринятых мерах для обеспечения безопасности в области. По его словам, представители отрядов с ноября прошлого года проходят тренировки. Бойцам предоставили необходимые форму и снаряжение, но пока без вооружения. Из-за этого администрация области изучает вопрос обеспечения их оружием.