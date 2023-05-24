В школах Мариуполя и других городах ДНР прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел в школах тыловых городов Донецкой Народной Республики. Впереди у каждого выпускника серьезные испытания — государственные экзамены и поступление в высшее учебное заведение. В празднике приняли участие выпускники, учителя и родители.
Многим родителям очень тяжело отпускать своих детей во взрослую жизнь, а вот кто-то полностью полагается на своего ребенка.
«Мы, родители, отпускаем детей с уверенностью, потому что в стенах нашей любимой школы им дали крылья, настоящие крылья!» — заявила мама выпускницы Виктория Васильченко.
Учителям прощаться с уже полюбившимся классом тоже тяжело. За время учебы вместе все стали большой одной семьей. Кроме того, этот год был очень символичен, особенно для жителей Мариуполя, поскольку праздник там проходит впервые после ожесточенных боев за город.
«Вы знаете, во-первых, ощущаю тревогу за будущее детей. Во-вторых, очень жаль расставаться. Такой класс замечательный! У меня такого класса раньше еще не было: дружные, веселые, собранные — это дети, на которых можно положиться! Я желаю им счастливого пути в жизни и поступить в высшее учебное заведение! Я думаю они будут замечательными специалистами», — классный руководитель выпускного класса Елена Цуканова.