В школах Мариуполя и других городах ДНР прозвенел последний звонок

Учителям прощаться с уже полюбившимся классом тоже тяжело. За время учебы вместе все стали большой одной семьей. Кроме того, этот год был очень символичен, особенно для жителей Мариуполя, поскольку праздник там проходит впервые после ожесточенных боев за город.