Всего за три дня: как построили Домик Петра и отпраздновали основание Петербурга

24 мая (по старому стилю) 1703 года началось строительство Домика Петра. Закончено оно было в рекордные сроки — три дня.
В исторических источниках петровской эпохи Домик именовался «Первоначальным дворцом» или «Красными хоромами». Государь жил здесь целых пять лет: с 1703 по 1708 годы.
Именно в Домике состоялось празднование по поводу возвращения русских земель, оккупированных Швецией и основания города, получившего название Санкт-Петербург. Ныне это старейшая постройка в Северной столице. Ранее она располагалась в тылу Петропавловской крепости, на соседнем Березовом острове и была раскрашена под кирпич.
Уже при жизни основателя города строение было окружено каменным «футляром» для защиты от непогоды и ударов стихии. Затем царствующие особы вносили свой вклад в упрочение памяти великого предка. «Дщерь» Петра I императрица Елизавета Петровна повелела открыть в Домике часовню. Александр II разбил рядом сквер.
Остатки росписи — имитации кирпичной кладки были раскрыты на срубе в ходе реставрации 1971-1975 годов. Стало понятно, почему Домик получил название «Красные хоромы».
Именно благодаря реставраторам, до наших дней дожила уютная и скромная частичка петровской старины, а может быть, даже допетровской.
Дело в том, что по манере постройки Домик выдержан в стиле шведского народного зодчества и есть версия, что он был перенесен и сложен на новом месте. Или же прямо находился на берегу Невы, а при Петре его подновили.
Быть может, именно о таких хижинах писал впоследствии Александр Сергеевич Пушкин: «приют убогого чухонца». И именно здесь
«На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн»