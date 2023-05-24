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В Пензе коммунальщиков заставили извиниться за покрашенные в синий и желтый цвета скамейки

Происшествия
В Пензе коммунальщиков заставили извиниться за покрашенные в синий и желтый цвета скамейки

В Пензе сотрудники коммунальных служб извинились перед местными горожанами за скамейки, покрашенные в синий и желтый цвета, сообщает сетевое издание «ПензаИнформ».

Неизвестный мужчина несколько дней назад заметил скамьи, которые были покрашены в цвета украинского флага. Он сказал, что члены семей участников СВО могут воспринять это как оскорбительный жест.

В пензенском управлении ЖКХ в ответ на это сказали, что краску они закупили заранее. Выбранные цвета, по словам коммунальщиков, не имеют никакого значения. После инцидента скамейки были перекрашены.

Ранее сообщалось, что в московском метро задержали мужчину за провоз игрушечного коптера в портфеле. Москвич объяснил, что он просто играл с сыном в местном парке Коломенское.
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