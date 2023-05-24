Суд приговорил бывших заключенных из калмыцкой колонии к новым срокам за создание ячейки ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым бывшим заключенным калмыцкой колонии, создавшим там ячейку запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещена в РФ).
О случившемся сообщила пресс-служба суда. Из полученной информации известно, что Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова признали виновными по статье 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества». Последнего осудили еще и за публичные призывы к террористической деятельности. Фигуранты получили от восьми до 10 лет лишения свободы.
Судом установлено, что в 2013 году они, находясь в исправительном учреждении на территории Республики Калмыкия, организовали ячейку ИГ✱. Заключенные изучали арабский язык, занимались сбором средств и проводили лекции, на которых пропагандировали идеологию террористов.
Ранее Ростовский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана за участие в ИГ и подготовку теракта. Осужденный хотел взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополя.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация