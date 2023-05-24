Суд приговорил бывших заключенных из калмыцкой колонии к новым срокам за создание ячейки ИГ

О случившемся сообщила пресс-служба суда. Из полученной информации известно, что Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова признали виновными по статье 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества». Последнего осудили еще и за публичные призывы к террористической деятельности. Фигуранты получили от восьми до 10 лет лишения свободы.