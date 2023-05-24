Врио главы Херсонской области Сальдо подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о регулировании стоимости социально значимых товаров. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что механизм регулирования цен вводится в регионе на период военного положения. В связи с этим департамент промышленности и торговли области составит перечень продуктов и непродовольственных товаров, а также утвердит их допустимую стоимость.
Представители органов управления муниципальных образований будут контролировать соблюдение указа. В случае нарушения в первый раз будет вынесено предупреждение, при повторном выпишут штраф. Для физлиц он составит от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических – от 40 000 до 100 000 рублей.
Ранее в Государственную думу РФ внесли поправки, предусматривающие наказания за правонарушения на территории, где ввели военное положение. В частности, за несоблюдение запретов злоумышленников предложили арестовывать на срок до 30 суток, передает «Царьград».