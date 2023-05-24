Врио главы Херсонской области Сальдо подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары

Представители органов управления муниципальных образований будут контролировать соблюдение указа. В случае нарушения в первый раз будет вынесено предупреждение, при повторном выпишут штраф. Для физлиц он составит от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических – от 40 000 до 100 000 рублей.