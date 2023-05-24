Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании международного терроризма жителя Ярославля

Ранее сообщалось, что режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по уголовному делу об оправдании терроризма. До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста на срок до 4 июля 2023 года.