Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании международного терроризма жителя Ярославля

Сотрудники регионального подразделения ФСБ задержали жителя Ярославля, подозреваемого в финансировании международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ярославской области.
По данными силовиков, мужчина осуществлял перевод денег непосредственно на счет террориста. Последний был участником ячейки международной группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по уголовному делу об оправдании терроризма. До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста на срок до 4 июля 2023 года.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация