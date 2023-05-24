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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании международного терроризма жителя Ярославля

Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании международного терроризма жителя Ярославля

Сотрудники регионального подразделения ФСБ задержали жителя Ярославля, подозреваемого в финансировании международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ярославской области.

По данными силовиков, мужчина осуществлял перевод денег непосредственно на счет террориста. Последний был участником ячейки международной группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по уголовному делу об оправдании терроризма. До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста на срок до 4 июля 2023 года.

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