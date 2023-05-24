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В московском метро задержали мужчину за провоз игрушечного коптера сына в портфеле

Происшествия
В московском метро задержали мужчину за провоз игрушечного коптера сына в портфеле

Сотрудники московского метрополитена задержали мужчину, в портфеле которого обнаружили игрушечный коптер его сына, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что на станции «Кленовый бульвар» после проверки сумки 39-летнего мужчины сотрудники обнаружили беспилотник камуфляжной расцветки. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые позднее задержали москвича.

Мужчина объяснил, что он гулял с сыном в местном парке Коломенское. Они игрались с коптером, который был куплен в детском магазине. На данный момент по этому делу проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в городе Троицк Челябинской области ночью начался пожар. Благодаря маленькой девочке происшествие закончилось без трагических последствий.
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