В московском метро задержали мужчину за провоз игрушечного коптера сына в портфеле

Сотрудники московского метрополитена задержали мужчину, в портфеле которого обнаружили игрушечный коптер его сына, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сообщается, что на станции «Кленовый бульвар» после проверки сумки 39-летнего мужчины сотрудники обнаружили беспилотник камуфляжной расцветки. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые позднее задержали москвича.
Мужчина объяснил, что он гулял с сыном в местном парке Коломенское. Они игрались с коптером, который был куплен в детском магазине. На данный момент по этому делу проводится проверка.
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