Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Помощь 100% потребуется»: Пригожин рассказал, что после отдыха ЧВК «Вагнер» вернется к боевым задачам

Общество
«Помощь 100% потребуется»: Пригожин рассказал, что после отдыха ЧВК «Вагнер» вернется к боевым задачам

ЧВК «Вагнер» вернется к боевым задачам после отдыха. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

«Музыканты» планируют отправиться в тренировочные лагеря после передачи Артемовска Министерству обороны РФ. По словам Пригожина, бойцы формирования вернутся к оперативным задачам, когда потребуется их помощь.

«После отдыха ЧВК "Вагнер" вернется к боевым задачам, если потребуется. А они 100% потребуются», — приводит слова главы «оркестра» его пресс-служба.

Пригожин также рассказал, что среди «музыкантов» есть бывшие сотрудники ФСИН и экс-заключенные. Конфликтов у них никаких нет, добавил он.

«У нас все конфликты решаются на месте словами, и ни у кого нет никаких претензий к прошлому своих боевых товарищей. У нас есть настоящее и будущее», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Кроме того, Евгений Пригожин заявил, что общественное давление на него лишь поднимает боевой дух бойцов формирования. По его словам, так приходит понимание, что они правы.
Пригожин ЧВК Вагнер фсин
Военкоры ФАН