«Помощь 100% потребуется»: Пригожин рассказал, что после отдыха ЧВК «Вагнер» вернется к боевым задачам

ЧВК «Вагнер» вернется к боевым задачам после отдыха. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
«Музыканты» планируют отправиться в тренировочные лагеря после передачи Артемовска Министерству обороны РФ. По словам Пригожина, бойцы формирования вернутся к оперативным задачам, когда потребуется их помощь.
«После отдыха ЧВК "Вагнер" вернется к боевым задачам, если потребуется. А они 100% потребуются», — приводит слова главы «оркестра» его пресс-служба.
Пригожин также рассказал, что среди «музыкантов» есть бывшие сотрудники ФСИН и экс-заключенные. Конфликтов у них никаких нет, добавил он.
«У нас все конфликты решаются на месте словами, и ни у кого нет никаких претензий к прошлому своих боевых товарищей. У нас есть настоящее и будущее», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Кроме того, Евгений Пригожин заявил, что общественное давление на него лишь поднимает боевой дух бойцов формирования. По его словам, так приходит понимание, что они правы.