В городе Кайл штата Техас собралось 1800 Кайлов для установления мирового рекорда

В американском городе Кайл собралось 1800 Кайлов, чтобы побить действующий необычный мировой рекорд — в 2017 году в Боснии и Герцеговине собрались 2325 Иванов. Превзойти действующий рекорд так и не получилось, однако зрелище было незабываемое.