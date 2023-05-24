В городе Кайл штата Техас собралось 1800 Кайлов для установления мирового рекорда

В американском городе Кайл собралось 1800 Кайлов, чтобы побить действующий необычный мировой рекорд — в 2017 году в Боснии и Герцеговине собрались 2325 Иванов. Превзойти действующий рекорд так и не получилось, однако зрелище было незабываемое.
«Моя сестра рассказала мне, что будет проходить такое мероприятие, и я подумал, что было бы здорово посмотреть, сколько Кайлов придет. Жаль, что у нас не получилось установить новый мировой рекорд», — поделилась эмоциями участница встречи Кайл Таунс.
Все участники проходили специальную регистрацию, во время которой нужно было подтвердить с помощью документов, что их зовут Кайл.