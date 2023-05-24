Экс-полицейский из Чебоксар получил три года колонии за присвоение 46 изъятых телефонов

Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска в Чебоксарах получил срок за присвоение нескольких десятков ранее утерянных и обнаруженных полицейскими телефонов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Чувашии.
По информации следователей, с декабря 2019 по сентябрь 2020 года правоохранитель неоднократно присваивал сотовые телефоны, найденные в рамках проведения оперативных мероприятий по заявлениям граждан об их утрате. Пользуясь служебным положением, он не возвращал владельцам обнаруженные и изъятые гаджеты. Вместо этого он сбывал их другим людям по цене от 2000 до 5000 рублей. Таким образом он присвоил и продал 46 мобильников, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.
Сотрудники МВД выявили эти факты. После дело передали в суд, который в итоге признал фигуранта дела виновным в совершении 46 эпизодов преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года.
Ранее суд вынес приговор двум полицейским, которые брали взятки за перекрытие дорог во время съемок сериала «Чикатило». Они получили от пяти до 11 лет тюремного заключения.