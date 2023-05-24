Экс-полицейский из Чебоксар получил три года колонии за присвоение 46 изъятых телефонов

По информации следователей, с декабря 2019 по сентябрь 2020 года правоохранитель неоднократно присваивал сотовые телефоны, найденные в рамках проведения оперативных мероприятий по заявлениям граждан об их утрате. Пользуясь служебным положением, он не возвращал владельцам обнаруженные и изъятые гаджеты. Вместо этого он сбывал их другим людям по цене от 2000 до 5000 рублей. Таким образом он присвоил и продал 46 мобильников, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.