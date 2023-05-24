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Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю

Политика
Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу проект о денонсации соглашения между РФ и Украиной о партнерстве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий документ обнародован в электронной базе ГД в среду, 24 мая. Напомним, соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года.

«Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что парламент России намерен рассмотреть денонсацию договора с Киевом об использовании Азовского моря.
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