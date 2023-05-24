Грузовой корабль «Прогресс МС-23» с оборудованием пристыковался к МКС

Космический корабль доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов, передают из Центра управления полетами.
«Прогресс МС-23» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовой корабль доставил на космическую станцию более двух тонн груза, в том числе топливо, сжатые газы, специальное оборудование и инструменты, а также одежду и еду для космонавтов.
Отмечается, что на МКС также доставлен разработанный студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана наноспутник, запуск которого космонавты произведут за бортом космической станции. Грузовой корабль «Прогресс МС-23» проведет на орбите 189 суток.
Ранее российский экипаж МКС поздравил платформу «Россия — страна возможностей» с пятилетним юбилеем, пишет «Федерал пресс». Космонавты отметили, что проект стал путеводной звездой для России.