Грузовой корабль «Прогресс МС-23» с оборудованием пристыковался к МКС

«Прогресс МС-23» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовой корабль доставил на космическую станцию более двух тонн груза, в том числе топливо, сжатые газы, специальное оборудование и инструменты, а также одежду и еду для космонавтов.