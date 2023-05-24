Задержанный в Якутске насильник-стример по непонятным причинам переехал в северный регион из Крыма

По его словам, нельзя исключать тот факт, что в прежнем регионе проживания задержанный тоже успел совершить противоправные действия. Напомним, что мужчину задерживали еще 11 мая — за демонстрацию ребенку гениталий по телефону, а вопиющая история про насильственные действия в отношении несовершеннолетней, совершенные в прямом эфире, стала известна позже.