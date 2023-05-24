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Задержанный в Якутске насильник-стример по непонятным причинам переехал в северный регион из Крыма

Происшествия
Задержанный в Якутске насильник-стример по непонятным причинам переехал в северный регион из Крыма

Насильник-стример, задержанный в Якутске, является уроженцем Джанкоя. По какой причине педофил решил неожиданно сменить место жительства и переехать из Крыма в северный регион, неизвестно, сообщает источник ФАН.

По его словам, нельзя исключать тот факт, что в прежнем регионе проживания задержанный тоже успел совершить противоправные действия. Напомним, что мужчину задерживали еще 11 мая — за демонстрацию ребенку гениталий по телефону, а вопиющая история про насильственные действия в отношении несовершеннолетней, совершенные в прямом эфире, стала известна позже.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного жителя Якутска было возбуждено уголовное дело. Извращенцу вменили совершение преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
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