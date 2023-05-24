Жителей острова Гуам в США предупредили о надвигающемся мощнейшем тайфуне

Жителей американского острова Гуам в США предупредили о надвигающемся тайфуне, пишет New York Post. Сообщается, что это самый мощный циклон «Мавар» за последние 20 лет.
Местных жителей попросили покинуть низменные районы и укрыться в бетонных постройках. На острове живут более 172 тысяч горожан, в том числе военнослужащие армии Соединенных Штатов.
Скорость ветра «Мавара» может достигнуть отметки в 140 миль в час. Это значение эквивалентно урагану четвертой из пяти степеней. Эксперты прогнозируют, что из-за тайфуна ожидается штормовой нагон до трех метров выше обычного прилива.
Ранее Иркутской области штормовой ветер сорвал крышу со здания школы. Сотрудники МЧС сказали, что пострадавших нет.