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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что США решат проблему с дефолтом

Экономика
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что США решат проблему с дефолтом

В США не будет дефолта. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он отметил, что властям удастся решить эту проблему.

Маккарти прокомментировал нынешнюю ситуацию журналистам. Спикер добавил, что администрация и республиканские законодатели так и не стали ближе к договоренности по дефолту.

В США ожидается объявление дефолта по государственному долгу. Несколько дней назад Маккарти встретился с президентом США Джо Байденом для обсуждения возникших вопросов, но их разрешить не удалось, передает «Ридус».
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