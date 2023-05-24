Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что США решат проблему с дефолтом

В США не будет дефолта. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он отметил, что властям удастся решить эту проблему.
Маккарти прокомментировал нынешнюю ситуацию журналистам. Спикер добавил, что администрация и республиканские законодатели так и не стали ближе к договоренности по дефолту.
В США ожидается объявление дефолта по государственному долгу. Несколько дней назад Маккарти встретился с президентом США Джо Байденом для обсуждения возникших вопросов, но их разрешить не удалось, передает «Ридус».