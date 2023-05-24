«С уважением отношусь к такому решению»: Пригожин отреагировал на угрозы об убийстве со стороны украинского ГУР

Ранее Евгений Пригожин высказался насчет появления таблички на фасаде своего офиса, что именно отсюда первые бойцы ЧВК «Вагнер» отправились защищать Донбасс. По его словам, штаб-квартиру можно считать местом рождения «оркестра».