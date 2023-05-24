«С уважением отношусь к такому решению»: Пригожин отреагировал на угрозы об убийстве со стороны украинского ГУР

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слова генерала Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, который в интервью Welt заявил, что одной из главных задач киевского режима является его ликвидация.
Создатель «оркестра» подчеркнул, что к противнику надо относиться с уважением. Пресс-служба основателя ЧВК обнародовала его аудиокомментарий.
«Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно же, Пригожина как одного из важных акторов данной войны необходимо ликвидировать», — отметил он.
Украинские власти предпринимают абсолютно правильные шаги. Это стопроцентная правда, подытожил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин высказался насчет появления таблички на фасаде своего офиса, что именно отсюда первые бойцы ЧВК «Вагнер» отправились защищать Донбасс. По его словам, штаб-квартиру можно считать местом рождения «оркестра».