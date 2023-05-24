Насильника-стримера из Якутии задерживали еще 11 мая за демонстрацию ребенку гениталий по телефону

Жителя Якутии, который насиловал пятилетнюю девочку в прямом эфире, задержали еще 11 мая за демонстрацию ребенку гениталий по телефону. О стриме с участием внучки сожительницы стало известно позже, сообщает источник ФАН.
По его словам, бабушка пострадавшей девочки старше извращенца на 15 лет. Она не пользуется платформой, где были выложены «похождения» возлюбленного, поэтому ничего не знала о происходящем. Когда до нее дошла информация о том, что делал мужчина с малышкой, женщина оказалась в шоковом состоянии.
Когда история раскрылась, в отношении педофила было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предстоит ответить перед законом по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее СМИ сообщили о задержании педофила в Якутске, который насиловал пятилетнюю девочку в прямом эфире. После того, как извращенца задержали, в его квартире провели обыски, в ходе которых изъяли ноутбук и флешку.