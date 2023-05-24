Насильника-стримера из Якутии задерживали еще 11 мая за демонстрацию ребенку гениталий по телефону

По его словам, бабушка пострадавшей девочки старше извращенца на 15 лет. Она не пользуется платформой, где были выложены «похождения» возлюбленного, поэтому ничего не знала о происходящем. Когда до нее дошла информация о том, что делал мужчина с малышкой, женщина оказалась в шоковом состоянии.