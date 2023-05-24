Законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде внесли на рассмотрение в Госдуму

Проект, который подразумевает собой обязать школьников принимать участие в общественно-полезном труде, был внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом стало известно 24 мая, в среду.
Информацией поделилась председатель комитета ГД по просвещению, а также один из авторов этой инициативы Ольга Казакова. Принятие соответствующего закона послужит основой для совершенствования школьной программы по труду, указала депутат.
«Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя», — подытожила Казакова.
При этом будут учитываться как возраст, так и особенности физических способностей учащихся учебных учреждений, резюмировала она.