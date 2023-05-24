Жительницу Петербурга приговорили к трем годам лишения свободы за убийство собаки на детской площадке

Женщина летом прошлого года избила до смерти собаку на улице Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в августе 2022 года жительница Петербурга попросила погладить соседского питомца на детской площадке. В один момент она резко сняла его с поводка и, оттащив в сторону, начала избивать на глазах у детей, передает «360»
Суд вынес приговор в отношении петербурженки по факту жесткого обращения с животными в целях причинения боли и страданий. Обвиняемая уверяет, что таким образом защищалась от агрессивного животного. Женщине назначили три года лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее житель Северной столицы застрелил из ружья напавшую на него собаку в парадной дома. По словам стрелка, питомец соседей регулярно пытается укусить его или проникнуть в квартиру.