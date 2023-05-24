Взрыв газа спровоцировал пожар в краснодарской многоэтажке на Клинической улице

В Краснодаре в многоэтажном доме на улице Клинической произошел взрыв газа с дальнейшим возгоранием. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Наумов.
Чиновник сообщает, что пожар начался после хлопка газа. В результате ЧП здание частично разрушилось.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место инцидента. Вскоре пожар был локализован. Жильцов эвакуировали. Изначально мэр говорил, что пострадавших нет, однако в следующем сообщении он написал, что одну женщину все-таки пришлось направить с ожогами в Краевую клиническую больницу №1.
После того, как пожар был потушен, газовики и все необходимые службы сначала осмотрели квартиру, где произошел взрыв, а потом проверили дом целиком. Прокуратура Центрального округа начала проверку. После работы оперативных служб Наумов будет решать, как в сжатые сроки восстановить дом.
Ранее в Малгобекском районе Ингушетии из-за взрыва газа пострадали трое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в частном доме.