Взрыв газа спровоцировал пожар в краснодарской многоэтажке на Клинической улице

После того, как пожар был потушен, газовики и все необходимые службы сначала осмотрели квартиру, где произошел взрыв, а потом проверили дом целиком. Прокуратура Центрального округа начала проверку. После работы оперативных служб Наумов будет решать, как в сжатые сроки восстановить дом.