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Взрыв газа спровоцировал пожар в краснодарской многоэтажке на Клинической улице

Происшествия
Взрыв газа спровоцировал пожар в краснодарской многоэтажке на Клинической улице

В Краснодаре в многоэтажном доме на улице Клинической произошел взрыв газа с дальнейшим возгоранием. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Евгений Наумов.

Чиновник сообщает, что пожар начался после хлопка газа. В результате ЧП здание частично разрушилось.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место инцидента. Вскоре пожар был локализован. Жильцов эвакуировали. Изначально мэр говорил, что пострадавших нет, однако в следующем сообщении он написал, что одну женщину все-таки пришлось направить с ожогами в Краевую клиническую больницу №1.

После того, как пожар был потушен, газовики и все необходимые службы сначала осмотрели квартиру, где произошел взрыв, а потом проверили дом целиком. Прокуратура Центрального округа начала проверку. После работы оперативных служб Наумов будет решать, как в сжатые сроки восстановить дом.

Ранее в Малгобекском районе Ингушетии из-за взрыва газа пострадали трое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в частном доме.
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