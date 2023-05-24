Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

Шоу-бизнес
«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 24 мая, присвоил звание Заслуженного артиста России самому известному хэви-металл вокалисту страны Валерию Кипелову.

Этого события поклонники музыканта ждали много лет. В честь этого редакция ФАН предлагает вспомнить самые значимые моменты в жизни и карьере экс-солиста группы «Ария», ныне лидера группы «Кипелов»

Задолго до вручения звания Заслуженного артиста Валерий Александрович Кипелов приобрел другой титул. Российские любители тяжелой музыки уже десятилетиями называют его отцом русского хард-н-хэви. И это неспроста.

Хотя началось все с ВИА «Лейся, песня», где он работал с будущим лидером «Любэ» Николаем Расторгуевым, «Шестеро молодых» и «Поющие сердца». И все это было очень далеко от рок-музыки, которую тогда любил молодой Кипелов. Он предпочитал творчество таких западных коллективов как Slade и Black Sabbath.

Все изменилось, когда в начале 80-х продюсер «Поющих сердец» Виктор Викштейн загорелся идеей создать отечественный ансамбль, играющий в стиле тяжелый рок, некий российский зарубежных коллективов, таких как Iron Maiden, уже упомянутые Black Sabbath, Judas Priest и других. Так началась история создания группы «Ария», у истоков которых стоял Кипелов, как первый и единственный кандидат на роль фронтмена.

С момента выпуска «Мании величия» 1985 года, до релиза «Химеры» в 2001 году, Кипелов записал в составе «Арии» восемь альбомов. При этом музыканты пережили несколько кризисов, в ходе которых группа каждый раз буквально оказывалась на грани раскола.

«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

И рано или поздно такой переломный момент должен был случиться. В 2002 году Валерий Кипелов, заручившись поддержкой коллег в лице гитариста Сергея Терентьева и барабанщика Александра Манякина, покинул вместе с ними группу, в которой проиграл более семнадцати лет.

К тому времени у него уже был опыт записи сольного творчества. В 1997 году вместе с тогда уже бывшим гитаристом той же «Арии» Сергеем Мавриным солист выпустил альбом «Смутное время». Теперь ему предстояло отправиться в самостоятельное плавание с проектом, который получил скромное название «Кипелов».

За двадцать лет существования группа выпустила три полноформатных альбома, несколько синглов и шесть видеоконцертов, среди которых концерт с симфоническим оркестром. Последним релизом стал мини-альбом «Часы судного дня» 2021 года.

«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

Недавно, во время одного из выступлений Валерий Кипелов, ответил лидеру ДДТ Юрию Шевчуку на его слова, что для него является Родиной.

«Для меня родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Антон Чехов, это Петр Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина», — сказал певец.

Тот концерт он, кстати, закончил словами «победа будет за нами». Нужно отметить, что музыкант всегда открыто выражает любовь к своей стране и уважение к ее истории. Причем делает он это как в информационном пространстве, так и в своих песнях. Например, помимо произведений в духе «Будем жить, мать Россия» есть одно, посвященное блокаде Ленинграда, «Непокоренный», с очень сильными словами о тех страшных днях.

Что ж, очевидно, что за свое многолетнее творчество, огромный вклад в развитие советской и российской рок-музыки и культуры в целом Валерий Александрович более чем заслужил полученное сегодня звание. Теперь ждем присвоение ему Народного артиста Российской Федерации.
валерий кипелов хэви-метал ария рок-музыка заслуженный артист россии
Военкоры ФАН