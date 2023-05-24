«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

Тот концерт он, кстати, закончил словами «победа будет за нами». Нужно отметить, что музыкант всегда открыто выражает любовь к своей стране и уважение к ее истории. Причем делает он это как в информационном пространстве, так и в своих песнях. Например, помимо произведений в духе «Будем жить, мать Россия» есть одно, посвященное блокаде Ленинграда, «Непокоренный», с очень сильными словами о тех страшных днях.