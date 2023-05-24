«Для меня родина — это вы»: отцу российского тяжелого рока Валерию Кипелову присвоено звание Заслуженного артиста РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 24 мая, присвоил звание Заслуженного артиста России самому известному хэви-металл вокалисту страны Валерию Кипелову.
Этого события поклонники музыканта ждали много лет. В честь этого редакция ФАН предлагает вспомнить самые значимые моменты в жизни и карьере экс-солиста группы «Ария», ныне лидера группы «Кипелов»
Задолго до вручения звания Заслуженного артиста Валерий Александрович Кипелов приобрел другой титул. Российские любители тяжелой музыки уже десятилетиями называют его отцом русского хард-н-хэви. И это неспроста.
Хотя началось все с ВИА «Лейся, песня», где он работал с будущим лидером «Любэ» Николаем Расторгуевым, «Шестеро молодых» и «Поющие сердца». И все это было очень далеко от рок-музыки, которую тогда любил молодой Кипелов. Он предпочитал творчество таких западных коллективов как Slade и Black Sabbath.
Все изменилось, когда в начале 80-х продюсер «Поющих сердец» Виктор Викштейн загорелся идеей создать отечественный ансамбль, играющий в стиле тяжелый рок, некий российский зарубежных коллективов, таких как Iron Maiden, уже упомянутые Black Sabbath, Judas Priest и других. Так началась история создания группы «Ария», у истоков которых стоял Кипелов, как первый и единственный кандидат на роль фронтмена.
С момента выпуска «Мании величия» 1985 года, до релиза «Химеры» в 2001 году, Кипелов записал в составе «Арии» восемь альбомов. При этом музыканты пережили несколько кризисов, в ходе которых группа каждый раз буквально оказывалась на грани раскола.
И рано или поздно такой переломный момент должен был случиться. В 2002 году Валерий Кипелов, заручившись поддержкой коллег в лице гитариста Сергея Терентьева и барабанщика Александра Манякина, покинул вместе с ними группу, в которой проиграл более семнадцати лет.
К тому времени у него уже был опыт записи сольного творчества. В 1997 году вместе с тогда уже бывшим гитаристом той же «Арии» Сергеем Мавриным солист выпустил альбом «Смутное время». Теперь ему предстояло отправиться в самостоятельное плавание с проектом, который получил скромное название «Кипелов».
За двадцать лет существования группа выпустила три полноформатных альбома, несколько синглов и шесть видеоконцертов, среди которых концерт с симфоническим оркестром. Последним релизом стал мини-альбом «Часы судного дня» 2021 года.
Недавно, во время одного из выступлений Валерий Кипелов, ответил лидеру ДДТ Юрию Шевчуку на его слова, что для него является Родиной.
«Для меня родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Антон Чехов, это Петр Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина», — сказал певец.
Тот концерт он, кстати, закончил словами «победа будет за нами». Нужно отметить, что музыкант всегда открыто выражает любовь к своей стране и уважение к ее истории. Причем делает он это как в информационном пространстве, так и в своих песнях. Например, помимо произведений в духе «Будем жить, мать Россия» есть одно, посвященное блокаде Ленинграда, «Непокоренный», с очень сильными словами о тех страшных днях.
Что ж, очевидно, что за свое многолетнее творчество, огромный вклад в развитие советской и российской рок-музыки и культуры в целом Валерий Александрович более чем заслужил полученное сегодня звание. Теперь ждем присвоение ему Народного артиста Российской Федерации.