Сомнолог Александр Калинкин заявил, что у человека мало шансов в самостоятельном программировании снов

Успешность самостоятельного программирования снов не гарантирована. Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Калинкин оценил шансы экспериментов.
Эксперт отметил, что во время сна у организма отключается восприятие внешних стимулов. Однако человек реагирует на сторонные звуки, чтобы во время проснуться и, например, избежать гибели, передает kp.ru.
Во время фазы N1 мозг может воспринимать сенсорную информацию из разных источников. Программирование снов осуществляется с помощью определенных звуков, отметил Калинкин. Также были случаи, когда тему снов настраивали на основе световых сигналов. Эксперт подчеркнул, что обородувание для проведения этих манипуляций дорогостоящее.
Руководитель Центра мидицины сообщил, что успех в самостоятельном программировании не гарантирован. Это объясняется тем, что фаза N1 непродолжительная по времени. Совершить эти действия удалось с творчески одаренными людьми.