Сомнолог Александр Калинкин заявил, что у человека мало шансов в самостоятельном программировании снов

Во время фазы N1 мозг может воспринимать сенсорную информацию из разных источников. Программирование снов осуществляется с помощью определенных звуков, отметил Калинкин. Также были случаи, когда тему снов настраивали на основе световых сигналов. Эксперт подчеркнул, что обородувание для проведения этих манипуляций дорогостоящее.