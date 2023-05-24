Власти Севастополя одобрили новые зоны охраны объектов культурного наследия

При том, что городская администрация прилагает максимум усилий по сохранению ОКН Севастополя, Украина постоянно планирует различные теракты на территории этого Черноморского порта. Так, недавно сообщалось о взрывах в севастопольском аэропорту. К счастью, эту новость опроверг глава города Михаил Развожаев, сообщает издание «ФедералПресс».