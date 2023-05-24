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Власти Севастополя одобрили новые зоны охраны объектов культурного наследия

Общество
Власти Севастополя одобрили новые зоны охраны объектов культурного наследия

Правительство Севастополя на очередном рабочем заседании утвердило новые границы зон охраны объектов культурного наследия (ОКН), пишет ИА SevastopolMedia.

«Цель принятия постановлений — обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде», — заявила глава управления охраны ОКН Ирина Масликова.

В список новых охраняемых культурно-исторических объектов вошли: жилой дом 1910 года, в котором проживал Дмитрий Ульянов в 1916 году, а также памятник подвигу ученых и воинов-черноморцев в бухте Голландия.

При том, что городская администрация прилагает максимум усилий по сохранению ОКН Севастополя, Украина постоянно планирует различные теракты на территории этого Черноморского порта. Так, недавно сообщалось о взрывах в севастопольском аэропорту. К счастью, эту новость опроверг глава города Михаил Развожаев, сообщает издание «ФедералПресс».
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