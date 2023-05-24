Власти Севастополя одобрили новые зоны охраны объектов культурного наследия

Правительство Севастополя на очередном рабочем заседании утвердило новые границы зон охраны объектов культурного наследия (ОКН), пишет ИА SevastopolMedia.
«Цель принятия постановлений — обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде», — заявила глава управления охраны ОКН Ирина Масликова.
В список новых охраняемых культурно-исторических объектов вошли: жилой дом 1910 года, в котором проживал Дмитрий Ульянов в 1916 году, а также памятник подвигу ученых и воинов-черноморцев в бухте Голландия.
При том, что городская администрация прилагает максимум усилий по сохранению ОКН Севастополя, Украина постоянно планирует различные теракты на территории этого Черноморского порта. Так, недавно сообщалось о взрывах в севастопольском аэропорту. К счастью, эту новость опроверг глава города Михаил Развожаев, сообщает издание «ФедералПресс».