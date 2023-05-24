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Российская теннисистка Рахимова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Рабате

Спорт
Российская теннисистка Рахимова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Рабате

Российская представительница Камилла Рахимова на теннисном турнире в Марокко проиграла в матче второго круга.

Рахимова проиграла американской теннисистке Алисии Паркс со счетом 4:6, 1:6. Длительность матча составила один час и 21 минуту. Следующей соперницей американки станет представительница Италии Лючия Бронцетти. Отметим, что российская спортсменка занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, что турнир проходит в марокканской столице Рабат. Суммарный призовой фонд составляет примерно 260 тысяч долларов.

Ранее сообщалось о том, что россиянка Татьяна Прозорова выбыла с марокканского турнира по теннису. В стартовом матче она проиграла немке Татьяне Марии со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 0:6.
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