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«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Весь мир
«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Саммит «Группы семи» состоялся в период с 19 по 21 мая в Хиросиме, и к этому событию было приковано внимание мировых СМИ. Основными темами для обсуждения стали военная помощь Украине, усиление санкционного давления на Россию, «стратегическое сдерживание» Китая, а также ракетно-ядерная программа Северной Кореи. Разумеется, Великобритания в лице премьер-министра Риши Сунака принимала самое активное участие в мероприятии G7.

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, что происходило и каковы итоги саммита «Группы семи».

Переговоры британского лидера

Высокое мероприятие не обошлось без внезапного визита Владимира Зеленского. Премьер-министр Великобритании провел с ним встречу, в ходе которой в очередной раз подтвердил, что Лондон будет продолжать поддерживать Украину в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Британский премьер заверил Зеленского, что на саммите G7 будет достигнуто согласие по вопросу введения новых санкций против России, а также предоставления истребителей для ВСУ. Между прочим, страны «Группы семи» предпринимали попытки изменить позицию Индии и Бразилии по украинскому вопросу. Пока их меры оказались безуспешными.

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Другим мероприятием британского лидера стали переговоры c президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили долгосрочную военную помощь Украине, а также пообещали выполнить все обязательства по ранее заключенному пакту о предотвращении незаконного пересечения Ла-Манша.

Стоит напомнить, что 11 марта они подписали соглашение, согласно которому Великобритания намерена выплатить 576 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Средства направят на финансирование нового центра содержания под стражей для мигрантов во Франции и развертывание 500 французских агентов службы безопасности для предотвращения попыток пересечения границы на небольших лодках.

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Сейчас Великобритания страдает от наплыва мигрантов. За 2022 год только по официальной статистике на британскую территорию незаконно прибыли около 54 000 тысяч человек, и правительство предпринимает беспрецедентные меры, чтобы решить проблему. Уже длительное время рассматриваются варианты нового закона, который позволит депортировать беженцев в случае незаконного прибытия в страну.

Одновременно британцы намерены напугать мигрантов плохими условиями содержания. На данный момент прибывших беженцев размещают в отелях по всей стране, что требует около 5 миллиардов фунтов из государственного бюджета. Вместо комфортных условий чиновники собираются использовать бывшие военные базы и вышедшие из строя круизные лайнеры.

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Решить миграционную проблему невозможно без участия французского правительства, так как перевалочным пунктом для мигрантов перед прибытием на британскую землю является северное побережье Франции. В связи с этим вопрос сотрудничества в сфере борьбы с незаконным пересечением границы стал основным пунктом переговоров Сунака и Макрона.

Другим направлением деятельности Риши Сунака стал вопрос обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо стороны обсудили значительные возможности для роста торговли и инвестиций между странами, а также деятельность Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китайский вопрос также не остался без внимания. После саммита G7 Риши Сунак сказал журналистам, что «Пекин представляет собой самую большую проблему и вызов для глобальной безопасности и процветания». Премьер, что поддерживает других стран G7, который направлен на консолидацию усилий с целью стратегического сдерживания КНР.

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Вероятно, Сунаку снова достанется от британской прессы и сторонников более жесткого подхода к китайскому вопросу. Дело в том, что премьер-министр не хочет называть Китай «угрозой», а вместо этого постоянно использует более мягкие синонимы «вызов» и «проблема» в официальных речах при описании китайской политики. Многие британцы воспринимают это как слабость главы Кабмина.

Результаты саммита G7

По результатам саммита в Хиросиме стороны приняли итоговое совместное коммюнике, в котором определили дальнейшие шаги организации. В число этих шагов вошли: обеспечение непрерывной поддержки Киева против России; укрепления контроля в области разоружения и нераспространения ядерного оружия для достижения безопасности всех стран; координация подходов к экономической безопасности с основой на диверсификации и углублении партнерских отношений без разрыва экономических связей с другими странами; поддержка перехода к «экологически чистой энергетике» в рамках сотрудничества внутри G7 и мировыми организациями; разработка план обеспечения глобальной продовольственной безопасности; и выполнение обязательств выделить 600 мллрд долларов в рамках инициативы «Партнерство для инвестиций», направленной на финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Инициатива считается мерой противодействия китайской программе «Один пояс, один путь».

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

При этом страны «Большой семерки» планируют достичь ряда четких целей.

Прежде всего, западный мир работает вместе, чтобы «обеспечить безопасность» Индо-Тихоокеанский региона и противостоять любым односторонним попыткам изменить указанный статус силовым путем.

Параллельно необходимо способствовать устойчивому восстановлению мировой экономики и созданию новых рабочих мест, а также поддерживать финансовую стабильность — интересно, что президент США Джо Байден занимался обсуждением этих вопросов на саммите G7, в то время как его страна приближается к общенациональному долговому дефолту.

Не обошлось, конечно, без «благих пожеланий»: так, страны «Большой семерки» ставят своей целью «сократить уровень бедности в мире», «преодолеть климатический кризис» и «ускорить переход к «зеленой энергетике» и использованию возобновляемых источников энергии».

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

В то же время развитые страны Запада ищут новые рынки сбыта: для этого они планируют содействовать развитию Многосторонних банков развития, специализирующихся на льготном финансировании инвестиционных проектов и укрепить партнерские отношения с африканскими странами и обеспечить более широкое присутствие представителей Африки на международных форумах. Также немалая роль предусматривается для сотрудничества в сфере борьбы международной миграцией и укрепления усилий по борьбе с торговлей людьми и рабством.

В целях, выраженных членами саммита, нашлось место конкретным вопросам «зеленой повестки»: G7 углубить сотрудничество в рамках Партнерства по энергетическому переходу, Климатического клуба и новых проектов, направленных на борьбу с изменением климата.

Нашлось на саммите время и для совершенно новой повестки: развитые страны намерены продвигать международные дискуссии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) для достижения общего видения целей и задач ИИ «в соответствии с демократическими ценностями».

«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

В целом, страны «Группы семи» продолжают внешнеполитический курс на сохранение господствующей роли в мире. При этом в качестве основной угрозы действующему миропорядку рассматривается все же не Россия, а Китай.
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