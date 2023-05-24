«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

По результатам саммита в Хиросиме стороны приняли итоговое совместное коммюнике, в котором определили дальнейшие шаги организации. В число этих шагов вошли: обеспечение непрерывной поддержки Киева против России; укрепления контроля в области разоружения и нераспространения ядерного оружия для достижения безопасности всех стран; координация подходов к экономической безопасности с основой на диверсификации и углублении партнерских отношений без разрыва экономических связей с другими странами; поддержка перехода к «экологически чистой энергетике» в рамках сотрудничества внутри G7 и мировыми организациями; разработка план обеспечения глобальной продовольственной безопасности; и выполнение обязательств выделить 600 мллрд долларов в рамках инициативы «Партнерство для инвестиций», направленной на финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Инициатива считается мерой противодействия китайской программе «Один пояс, один путь».