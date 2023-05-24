«Демократический мир» против России и Китая: как прошел саммит G7 для Великобритании

Саммит «Группы семи» состоялся в период с 19 по 21 мая в Хиросиме, и к этому событию было приковано внимание мировых СМИ. Основными темами для обсуждения стали военная помощь Украине, усиление санкционного давления на Россию, «стратегическое сдерживание» Китая, а также ракетно-ядерная программа Северной Кореи. Разумеется, Великобритания в лице премьер-министра Риши Сунака принимала самое активное участие в мероприятии G7.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, что происходило и каковы итоги саммита «Группы семи».
Переговоры британского лидера
Высокое мероприятие не обошлось без внезапного визита Владимира Зеленского. Премьер-министр Великобритании провел с ним встречу, в ходе которой в очередной раз подтвердил, что Лондон будет продолжать поддерживать Украину в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Британский премьер заверил Зеленского, что на саммите G7 будет достигнуто согласие по вопросу введения новых санкций против России, а также предоставления истребителей для ВСУ. Между прочим, страны «Группы семи» предпринимали попытки изменить позицию Индии и Бразилии по украинскому вопросу. Пока их меры оказались безуспешными.
Другим мероприятием британского лидера стали переговоры c президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили долгосрочную военную помощь Украине, а также пообещали выполнить все обязательства по ранее заключенному пакту о предотвращении незаконного пересечения Ла-Манша.
Стоит напомнить, что 11 марта они подписали соглашение, согласно которому Великобритания намерена выплатить 576 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Средства направят на финансирование нового центра содержания под стражей для мигрантов во Франции и развертывание 500 французских агентов службы безопасности для предотвращения попыток пересечения границы на небольших лодках.
Сейчас Великобритания страдает от наплыва мигрантов. За 2022 год только по официальной статистике на британскую территорию незаконно прибыли около 54 000 тысяч человек, и правительство предпринимает беспрецедентные меры, чтобы решить проблему. Уже длительное время рассматриваются варианты нового закона, который позволит депортировать беженцев в случае незаконного прибытия в страну.
Одновременно британцы намерены напугать мигрантов плохими условиями содержания. На данный момент прибывших беженцев размещают в отелях по всей стране, что требует около 5 миллиардов фунтов из государственного бюджета. Вместо комфортных условий чиновники собираются использовать бывшие военные базы и вышедшие из строя круизные лайнеры.
Решить миграционную проблему невозможно без участия французского правительства, так как перевалочным пунктом для мигрантов перед прибытием на британскую землю является северное побережье Франции. В связи с этим вопрос сотрудничества в сфере борьбы с незаконным пересечением границы стал основным пунктом переговоров Сунака и Макрона.
Другим направлением деятельности Риши Сунака стал вопрос обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо стороны обсудили значительные возможности для роста торговли и инвестиций между странами, а также деятельность Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.
Китайский вопрос также не остался без внимания. После саммита G7 Риши Сунак сказал журналистам, что «Пекин представляет собой самую большую проблему и вызов для глобальной безопасности и процветания». Премьер, что поддерживает других стран G7, который направлен на консолидацию усилий с целью стратегического сдерживания КНР.
Вероятно, Сунаку снова достанется от британской прессы и сторонников более жесткого подхода к китайскому вопросу. Дело в том, что премьер-министр не хочет называть Китай «угрозой», а вместо этого постоянно использует более мягкие синонимы «вызов» и «проблема» в официальных речах при описании китайской политики. Многие британцы воспринимают это как слабость главы Кабмина.
Результаты саммита G7
По результатам саммита в Хиросиме стороны приняли итоговое совместное коммюнике, в котором определили дальнейшие шаги организации. В число этих шагов вошли: обеспечение непрерывной поддержки Киева против России; укрепления контроля в области разоружения и нераспространения ядерного оружия для достижения безопасности всех стран; координация подходов к экономической безопасности с основой на диверсификации и углублении партнерских отношений без разрыва экономических связей с другими странами; поддержка перехода к «экологически чистой энергетике» в рамках сотрудничества внутри G7 и мировыми организациями; разработка план обеспечения глобальной продовольственной безопасности; и выполнение обязательств выделить 600 мллрд долларов в рамках инициативы «Партнерство для инвестиций», направленной на финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Инициатива считается мерой противодействия китайской программе «Один пояс, один путь».
При этом страны «Большой семерки» планируют достичь ряда четких целей.
Прежде всего, западный мир работает вместе, чтобы «обеспечить безопасность» Индо-Тихоокеанский региона и противостоять любым односторонним попыткам изменить указанный статус силовым путем.
Параллельно необходимо способствовать устойчивому восстановлению мировой экономики и созданию новых рабочих мест, а также поддерживать финансовую стабильность — интересно, что президент США Джо Байден занимался обсуждением этих вопросов на саммите G7, в то время как его страна приближается к общенациональному долговому дефолту.
Не обошлось, конечно, без «благих пожеланий»: так, страны «Большой семерки» ставят своей целью «сократить уровень бедности в мире», «преодолеть климатический кризис» и «ускорить переход к «зеленой энергетике» и использованию возобновляемых источников энергии».
В то же время развитые страны Запада ищут новые рынки сбыта: для этого они планируют содействовать развитию Многосторонних банков развития, специализирующихся на льготном финансировании инвестиционных проектов и укрепить партнерские отношения с африканскими странами и обеспечить более широкое присутствие представителей Африки на международных форумах. Также немалая роль предусматривается для сотрудничества в сфере борьбы международной миграцией и укрепления усилий по борьбе с торговлей людьми и рабством.
В целях, выраженных членами саммита, нашлось место конкретным вопросам «зеленой повестки»: G7 углубить сотрудничество в рамках Партнерства по энергетическому переходу, Климатического клуба и новых проектов, направленных на борьбу с изменением климата.
Нашлось на саммите время и для совершенно новой повестки: развитые страны намерены продвигать международные дискуссии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) для достижения общего видения целей и задач ИИ «в соответствии с демократическими ценностями».
В целом, страны «Группы семи» продолжают внешнеполитический курс на сохранение господствующей роли в мире. При этом в качестве основной угрозы действующему миропорядку рассматривается все же не Россия, а Китай.