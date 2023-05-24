Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предрек Киеву скорый крах при прекращении поставок вооружения

Политика
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предрек Киеву скорый крах при прекращении поставок вооружения

Прекращение поставок тяжелого вооружения ВСУ приведет к скорому краху киевского режима. Соответствующую точку зрения озвучил министр обороны Германии Борис Писториус.

Соответствующей информацией глава военного ведомства поделился 24 мая, в среду, в эфире телеканала Welt.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — с уверенностью указал он.

Прежде пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва делает соответствующие выводы из-за растущей вовлеченности Запада в вооруженное противостояние на украинской территории. Так он сказал в ходе разговора с представителями прессы.
минобороны германии вооружение украине фрг Украина
Военкоры ФАН