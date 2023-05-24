Прекращение поставок тяжелого вооружения ВСУ приведет к скорому краху киевского режима. Соответствующую точку зрения озвучил министр обороны Германии Борис Писториус.
Соответствующей информацией глава военного ведомства поделился 24 мая, в среду, в эфире телеканала Welt.
«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — с уверенностью указал он.
Прежде пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва делает соответствующие выводы из-за растущей вовлеченности Запада в вооруженное противостояние на украинской территории. Так он сказал в ходе разговора с представителями прессы.