«Говорить на русском мне не стыдно»: комик Идрак Мирзализаде рассказал о ксенофобии в Белоруссии

Стендап-комик Идрак Мирзализаде в интервью журналистке и автору YouTube-канала «А поговорить?» Ирине Шихман✱ (признана иноагентом в РФ) рассказал, что за всю свою жизнь в Белоруссии столкнулся около десяти раз со случаями ксенофобии в его адрес.
По словам Мирзализаде, многие люди, приехав в Белоруссию из России, в первое время находятся в стрессовой ситуации из-за мыслей о непринятии его в обществе из-за другого языка. Сам комик подчеркнул, что для него подобные колкости являются таким «негативом, с которым ты можешь столкнуться, будучи мигрантом из любой страны».
«Ксенофобия всегда есть, если ты выглядишь по-другому в чьей-то стране, она все равно присутствует в какой-то степени», — заключил юморист.
Ранее певица и композитор Алена Свиридова рассказала свою историю столкновения с русофобией. По ее словам, в Риме ей не удалось снять жилье, поскольку арендодатели не хотят заключать договор с россиянами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами