«Говорить на русском мне не стыдно»: комик Идрак Мирзализаде рассказал о ксенофобии в Белоруссии

По словам Мирзализаде, многие люди, приехав в Белоруссию из России, в первое время находятся в стрессовой ситуации из-за мыслей о непринятии его в обществе из-за другого языка. Сам комик подчеркнул, что для него подобные колкости являются таким «негативом, с которым ты можешь столкнуться, будучи мигрантом из любой страны».