США проверяют сообщения об использовании украинскими диверсантами в Беглородской области американской техники

Власти США проверяют достоверность сообщений о том, что украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области применяли американскую технику. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Несмотря на ранее скептичное отношение к этой информации, Вашингтон решил более детально проверить возможность использования украинскими ДРГ поставленной США техники. В Белом доме подчеркнули, что не одобряют использования своей техники для атак на Белгородскую область.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что не поощряют нанесение ударов по территории России.