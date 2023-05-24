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США проверяют сообщения об использовании украинскими диверсантами в Беглородской области американской техники

Политика
США проверяют сообщения об использовании украинскими диверсантами в Беглородской области американской техники

Власти США проверяют достоверность сообщений о том, что украинские диверсанты во время вылазки в Белгородской области применяли американскую технику. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Несмотря на ранее скептичное отношение к этой информации, Вашингтон решил более детально проверить возможность использования украинскими ДРГ поставленной США техники. В Белом доме подчеркнули, что не одобряют использования своей техники для атак на Белгородскую область.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что не поощряют нанесение ударов по территории России.
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