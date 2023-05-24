Я брал заключенных в ЧВК «Вагнер», чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали — Пригожин

Бизнесмен отреагировал на запрос издания Daily Storm. Он напомнил, что принимал в ЧВК «Вагнер» осужденных лишь для того, чтобы сохранить жизни детям других граждан. На свободе бывшие «музыканты» также могут оступиться, как и обычные люди, считает Пригожин.