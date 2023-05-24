Я брал заключенных в ЧВК «Вагнер», чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о своем решении набирать бойцов в ряды «оркестра» из числа бывших заключенных. Он отметил, что служба среди «музыкантов» позволила сократить количество правонарушений в 25 раз после окончания их контракта.
Бизнесмен отреагировал на запрос издания Daily Storm. Он напомнил, что принимал в ЧВК «Вагнер» осужденных лишь для того, чтобы сохранить жизни детям других граждан. На свободе бывшие «музыканты» также могут оступиться, как и обычные люди, считает Пригожин.
«Заключенные, которые воевали в ЧВК "Вагнер", я их брал туда по очень важной причине — чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали. И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого», — ответил он в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Евгений Пригожин предложил журналистам Daily Storm «не ерничать» и обратить внимание на себя. Также он посоветовал им сделать татуировку на лбу с цифрой «25», чтобы запомнить эти данные.