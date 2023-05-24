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Футболиста «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА

Спорт
Футболиста «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА

Форварда московского ФК «Спартак» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за неприличный жест в сторону соперника, сообщил глава дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Соболева отстранили от матчей за инцидент во время дерби «Спартака» и ЦСКА, который прошел во воскресенье. Нападающий в ходе игры показал защитнику армейцев Виллиану Роши неприличный жест.

Руководство «Спартака» осудило данный поступок, и Соболев позднее извинился за инцидент. КДК РФС принял решение дисквалифицировать форварда на четыре игры российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что нидерландский форвард Квинси Промес обошел Егора Титова и стал лучшим бомбардиром «Спартака». Нападающий во время матча с ЦСКА 21 мая забил рекордный 87-й гол.
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