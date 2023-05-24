Главе ЦБ Ливана запрещен выезд за рубеж после выдачи «красного уведомления» Интерпола

Ливанские судебные органы 24 мая провели слушание по делу главы Центрального банка страны Риада Саламе. Это произошло после того, как на прошлой неделе он получил «красное уведомление» Интерпола в рамках международного расследования о коррупции.
Во время слушаний, которые прошли в Бейруте, государственная судебная система оценила содержание «красного уведомления» и собрала дополнительные доказательства от банкира. В ходе заседания Саламе сдал два своих паспорта — французский и ливанский, сейчас ему запрещено покидать страну. Представители суда также направят официальный запрос во Францию, чтобы получить доступ к материалам следствия, которое велось в Европе.
«Растущие обвинения в неправомерных действиях показывают, что это не политическая клеветническая кампания, а судебное дело, основанное на значительных доказательствах», — сказал европейский дипломат The National.
Ранее Франция выдала ордер на арест Риада Саламе после того, как он не явился на слушание, назначенное ему в Париже. Председателя ЦБ Ливана подозревают в том, что он незаконно вывел около 330 миллионов долларов из страны, используя коррупционную схему, где были задействованы его брат Раджа Саламе и помощница Марианна Хоайек. Ливанская судебная система предъявила им подобные обвинения, включая коррупцию, подделку документов и отмывание денег. На фоне этого поддержка главы ЦБ в виде главных политических лиц страны сильно ослабела. Теперь некогда товарищи Саламе требуют его отставки.
Через неделю после того, как Франция выдала ордер на арест главы ЦБ, Германия поступила так же. Прокурор ФРГ проинформировал ливанскую судебную систему о решении. Согласно постановлению о конфискации, в марте 2022 года Риад Саламе и его брат инвестировали похищенные средства в недвижимость, а также в приобретение акций различных компаний. Эти объекты включают в себя как минимум два здания в Германии, купленные за 6,3 и 3,4 миллиона евро через люксембургскую фирму, контролируемую Риадом Саламе.
Обвинение ряда стран в адрес банкира, ордеры на арест, а также «красное уведомление» Интерпола еще не говорят о том, что Саламе экстрадируют из страны. Ливан юридически не обязан выдавать своих граждан и имеет давнюю политику отказа от подобного сотрудничества.
Ряд источников утверждает, что страна, вероятно, будет включена в «серый список» государств, которые находятся под повышенным вниманием из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сам Риад Саламе отрицает свою вину, заявляя, что все имущество заработал на должности инвестиционным банкиром в Merrill Lynch.