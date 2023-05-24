Главе ЦБ Ливана запрещен выезд за рубеж после выдачи «красного уведомления» Интерпола

Ранее Франция выдала ордер на арест Риада Саламе после того, как он не явился на слушание, назначенное ему в Париже. Председателя ЦБ Ливана подозревают в том, что он незаконно вывел около 330 миллионов долларов из страны, используя коррупционную схему, где были задействованы его брат Раджа Саламе и помощница Марианна Хоайек. Ливанская судебная система предъявила им подобные обвинения, включая коррупцию, подделку документов и отмывание денег. На фоне этого поддержка главы ЦБ в виде главных политических лиц страны сильно ослабела. Теперь некогда товарищи Саламе требуют его отставки.