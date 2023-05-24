Думский комитет одобрил законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на 2 млн рублей

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект, распространяющий действие закона об обязательном страховании ответственности таксистов за жизнь пассажира в два млн рублей.
По имеющейся информации, перевозки такси будут относиться к разряду пассажирских и на них будут распространяться положения закона «Об обязательном страховании ответственности перевозчиков». Он действует в России с 2013 года и предусматривает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров в размере двух млн рублей.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси» депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ближайшее время. Это произойдет на пленарном заседании во втором чтении 30 мая этого года.
Ранее в Невском районе Петербурга произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.