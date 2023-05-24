Думский комитет одобрил законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на 2 млн рублей

По имеющейся информации, перевозки такси будут относиться к разряду пассажирских и на них будут распространяться положения закона «Об обязательном страховании ответственности перевозчиков». Он действует в России с 2013 года и предусматривает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров в размере двух млн рублей.