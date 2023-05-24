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Президент РФ Владимир Путин: прогноз аналитиков об «обвальном» сценарии экономики страны уже не сбудется

Экономика
Президент РФ Владимир Путин: прогноз аналитиков об «обвальном» сценарии экономики страны уже не сбудется

Сценарий, по которому аналитики предсказывали России крах экономики, уже точно не сбудется. Об этом с уверенностью заявил глава РФ Владимир Путин.

Соответствующим мнением президент поделился 24 мая в ходе своего выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. Согласно материалу издания «Комсомольская правда», в настоящий момент эксперты международной арены в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ.

«Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», — резюмировал Путин.

Статистика демонстрирует, как развивается экономика тех государств, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений, нежели ЕАЭС, подытожил президент.
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