Президент РФ Владимир Путин: прогноз аналитиков об «обвальном» сценарии экономики страны уже не сбудется

Сценарий, по которому аналитики предсказывали России крах экономики, уже точно не сбудется. Об этом с уверенностью заявил глава РФ Владимир Путин.
Соответствующим мнением президент поделился 24 мая в ходе своего выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. Согласно материалу издания «Комсомольская правда», в настоящий момент эксперты международной арены в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ.
«Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», — резюмировал Путин.
Статистика демонстрирует, как развивается экономика тех государств, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений, нежели ЕАЭС, подытожил президент.