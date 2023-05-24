Петербургский ФК «Зенит» намерен заработать на продаже Малкома более 40 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен продать бразильского форварда Малкома за 40 млн евро, информирует интернет-платформа 90min.
При этом такая стоимость голеадора обоснована тем, что именно за 40 млн евро петербургский клуб покупал его у испанского ФК «Барселона» в 2019-м году.
В сезоне-2022/23 26-летний бразилец записал на свой счет 26 голов и девять результативных паса в 33 играх во всех турнирах за сине-бело-голубых. Срок действия соглашения Малкома с командой из Петербурга изначально рассчитан до 30 июня 2027 года.
При этом другой форвард «Зенита» колумбиец Матео Кассьерра не хочет покидать клуб и надеется играть за футбольную команду из Северной столицы еще не один год, передает «Царьград».