Петербургский ФК «Зенит» намерен заработать на продаже Малкома более 40 млн евро

В сезоне-2022/23 26-летний бразилец записал на свой счет 26 голов и девять результативных паса в 33 играх во всех турнирах за сине-бело-голубых. Срок действия соглашения Малкома с командой из Петербурга изначально рассчитан до 30 июня 2027 года.