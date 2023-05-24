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Петербургский ФК «Зенит» намерен заработать на продаже Малкома более 40 млн евро

Спорт
Петербургский ФК «Зенит» намерен заработать на продаже Малкома более 40 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен продать бразильского форварда Малкома за 40 млн евро, информирует интернет-платформа 90min.

При этом такая стоимость голеадора обоснована тем, что именно за 40 млн евро петербургский клуб покупал его у испанского ФК «Барселона» в 2019-м году.

В сезоне-2022/23 26-летний бразилец записал на свой счет 26 голов и девять результативных паса в 33 играх во всех турнирах за сине-бело-голубых. Срок действия соглашения Малкома с командой из Петербурга изначально рассчитан до 30 июня 2027 года.

При этом другой форвард «Зенита» колумбиец Матео Кассьерра не хочет покидать клуб и надеется играть за футбольную команду из Северной столицы еще не один год, передает «Царьград».
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