Юные танцоры из Ивановской области завоевали Гран-при на международном конкурсе «Матрешка»

В Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Матрешка». Танцоры коллектива «Преображение» из города Родники в Ивановской области завоевали Гран-при и десять дипломов разных степеней.
Ф фестивале-конкурсе принимали участие танцоры со всей России и гости из ближнего зарубежья. Артисты родниковского ансамбля, кроме Гран-при, получили три диплома лауреата II степени и семь дипломов лауреата I степени, сообщает сетевое издание «Власть. ИО».
Кроме репетиций, концертных переживаний, усталости и радости от побед, ребята получили яркие впечатления от красот Северной столицы. В свободное время юные танцоры из Ивановской области посетили Летний сад, Мариинский театр, увидели Медного всадника и Исаакиевский собор, прогулялись по площадям и набережным города на Неве.