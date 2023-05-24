Юные танцоры из Ивановской области завоевали Гран-при на международном конкурсе «Матрешка»

Кроме репетиций, концертных переживаний, усталости и радости от побед, ребята получили яркие впечатления от красот Северной столицы. В свободное время юные танцоры из Ивановской области посетили Летний сад, Мариинский театр, увидели Медного всадника и Исаакиевский собор, прогулялись по площадям и набережным города на Неве.