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Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на огромный авторитет России вопреки заявлениям Запада

Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на огромный авторитет России вопреки заявлениям Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко указал на наличие огромного авторитета у России вопреки заявлениям Запада. Президент выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Лукашенко заявил, что Россия должна быть очень активной. Глава Белоруссии добавил, что Москва бросила вызов однополярному миру и сейчас идет «в авангарде» этих процессов. Лукашенко заключил, что России и Белоруссии следует действовать вместе.

Ранее глава государства заявил, что Западу не удалось ограничить деятельность России и Белоруссии. Как передает РИАМО, Лукашенко сообщил о партнерстве стран при опоре на логистику страны-соседа.
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