Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на огромный авторитет России вопреки заявлениям Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко указал на наличие огромного авторитета у России вопреки заявлениям Запада. Президент выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
Лукашенко заявил, что Россия должна быть очень активной. Глава Белоруссии добавил, что Москва бросила вызов однополярному миру и сейчас идет «в авангарде» этих процессов. Лукашенко заключил, что России и Белоруссии следует действовать вместе.
Ранее глава государства заявил, что Западу не удалось ограничить деятельность России и Белоруссии. Как передает РИАМО, Лукашенко сообщил о партнерстве стран при опоре на логистику страны-соседа.