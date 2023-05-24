Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на огромный авторитет России вопреки заявлениям Запада

Лукашенко заявил, что Россия должна быть очень активной. Глава Белоруссии добавил, что Москва бросила вызов однополярному миру и сейчас идет «в авангарде» этих процессов. Лукашенко заключил, что России и Белоруссии следует действовать вместе.