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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от региона

Армия
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от региона

Глава заполярного моногорода Воркуты Республики Коми Ярослав Шапошников рассказал в своем Telegram-канале о предстоящей службе в зоне спецоперации.

Мэр города еще в конце марта заявил, что до начала лета намерен отправиться на службу в зону СВО. Шапошников отметил, что ждал отправления в мае, так как месяцем ранее урегулировал все личные и юридические вопросы. Однако глава Республики Коми Владимир Уйба попросил отложить отъезд и поехать уже в составе многочисленной команды со всего региона.

Градоначальник также сообщил о своем воинском звании. Шапошников имеет специальное звание майора, а также общеармейское – рядовой. Чиновник уточнил, что готов служить в любой должности, которую ему назначит командование.

Ранее правительство Кузбасса разработает отраслевой заказ на пошив спецодежды для участников СВО, передает «Газета Кемерова». Власти региона поручили увеличить объемы производства тактических накидок.
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