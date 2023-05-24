Мэр Воркуты Ярослав Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от региона

Мэр города еще в конце марта заявил, что до начала лета намерен отправиться на службу в зону СВО. Шапошников отметил, что ждал отправления в мае, так как месяцем ранее урегулировал все личные и юридические вопросы. Однако глава Республики Коми Владимир Уйба попросил отложить отъезд и поехать уже в составе многочисленной команды со всего региона.