Российская теннисистка Аванесян смогла пробиться в финал квалификации «Ролан Гросса»

Представительница России Элина Аванесян на теннисном квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс» смогла пройти в финал.
В полуфинальном матче Аванесян обыграла нидерландку Лесли Керхов со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисистки на грунтовом корте провели почти два часа.
Американская представительница Кайла Дэй также смогла пробиться в финал квалификационного турнира. В заключительном матче россиянка сыграет с ней.
Ранее сообщалось о том, что соотечественница Аванесян Мирра Андреева уверенно пробилась в финал «Ролан Гросса». Она обыграла колумбийку Эллиано Аранго со счетом 6:0, 6:2.