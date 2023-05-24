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Российская теннисистка Аванесян смогла пробиться в финал квалификации «Ролан Гросса»

Спорт
Российская теннисистка Аванесян смогла пробиться в финал квалификации «Ролан Гросса»

Представительница России Элина Аванесян на теннисном квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс» смогла пройти в финал.

В полуфинальном матче Аванесян обыграла нидерландку Лесли Керхов со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисистки на грунтовом корте провели почти два часа.

Американская представительница Кайла Дэй также смогла пробиться в финал квалификационного турнира. В заключительном матче россиянка сыграет с ней.

Ранее сообщалось о том, что соотечественница Аванесян Мирра Андреева уверенно пробилась в финал «Ролан Гросса». Она обыграла колумбийку Эллиано Аранго со счетом 6:0, 6:2.
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